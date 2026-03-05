|
Red Light Holland präsentierte Quartalsergebnisse
Red Light Holland lud am 02.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Red Light Holland in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,3 Millionen CAD im Vergleich zu 1,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
