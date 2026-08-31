Red Moon Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Red Moon Resources hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Red Moon Resources ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at