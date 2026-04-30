Red River Bancshares Aktie

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WKN DE: A2PJ0B / ISIN: US75686R2022

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30.04.2026 14:41:03

RED RIVER BANCSHARES INC Q1 Income Rises

(RTTNews) - RED RIVER BANCSHARES INC (RRBI) released a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $11.97 million, or $1.81 per share. This compares with $10.35 million, or $1.52 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 15.4% to $28.40 million from $24.61 million last year.

RED RIVER BANCSHARES INC earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $11.97 Mln. vs. $10.35 Mln. last year. -EPS: $1.81 vs. $1.52 last year. -Revenue: $28.40 Mln vs. $24.61 Mln last year.

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