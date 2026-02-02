Red River Bancshares stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Red River Bancshares präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 1,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Red River Bancshares 1,37 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 44,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,38 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 4,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,72 Prozent auf 169,85 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 157,67 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at