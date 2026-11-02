Red River Bancshares stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Red River Bancshares hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Red River Bancshares ein EPS von 1,63 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent auf 45,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at