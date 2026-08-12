Red Robin Gourmet Burgers Aktie

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WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

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12.08.2026 23:04:07

Red Robin Gourmet Burgers Announces Retreat In Q2 Profit

(RTTNews) - Red Robin Gourmet Burgers (RRGB) revealed a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $0.386 million, or $0.02 per share. This compares with $3.993 million, or $0.21 per share, last year.

Excluding items, Red Robin Gourmet Burgers reported adjusted earnings of $2.720 million or $0.12 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 2.2% to $277.6 million from $283.7 million last year.

Red Robin Gourmet Burgers earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $0.386 Mln. vs. $3.993 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.21 last year. -Revenue: $277.6 Mln vs. $283.7 Mln last year.

Outlook for Fiscal 2026 Comparable Restaurant Revenue growth, excluding deferred loyalty revenue, of 0.5% to 1.5%;

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