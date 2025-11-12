Red Robin Gourmet Burgers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Red Robin Gourmet Burgers hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -1,03 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,200 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Red Robin Gourmet Burgers in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 265,1 Millionen USD im Vergleich zu 274,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at