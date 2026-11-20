Red Robin Gourmet Burgers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 232,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 265,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at