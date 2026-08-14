14.08.2026 06:31:29

Red Robin Gourmet Burgers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Red Robin Gourmet Burgers hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,14 Prozent auf 277,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Red Robin Gourmet Burgers 283,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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