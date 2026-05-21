Red Robin Gourmet Burgers präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Red Robin Gourmet Burgers hat am 19.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 392,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 378,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at