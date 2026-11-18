Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
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18.11.2026 22:17:29
Red Robin Gourmet Burgers Q3 Loss Climbs
(RTTNews) - Red Robin Gourmet Burgers (RRGB) revealed Loss for its third quarter of -$21.2 million
The company's bottom line came in at -$21.2 million, or -$1.12 per share. This compares with -$18.4 million, or -$1.03 per share, last year.
Excluding items, Red Robin Gourmet Burgers reported adjusted earnings of -$10.266 million or -$0.54 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 12.4% to $232.1 million from $265.1 million last year.
Red Robin Gourmet Burgers earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$21.2 Mln. vs. -$18.4 Mln. last year. -EPS: -$1.12 vs. -$1.03 last year. -Revenue: $232.1 Mln vs. $265.1 Mln last year.
Outlook for Fourth Quarter Fiscal 2026
Comparable Restaurant Revenue growth, excluding deferred loyalty revenue, of approximately 2.75%
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