(RTTNews) - Red Robin Gourmet Burgers (RRGB) revealed Loss for its third quarter of -$21.2 million

The company's bottom line came in at -$21.2 million, or -$1.12 per share. This compares with -$18.4 million, or -$1.03 per share, last year.

Excluding items, Red Robin Gourmet Burgers reported adjusted earnings of -$10.266 million or -$0.54 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 12.4% to $232.1 million from $265.1 million last year.

Red Robin Gourmet Burgers earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$21.2 Mln. vs. -$18.4 Mln. last year. -EPS: -$1.12 vs. -$1.03 last year. -Revenue: $232.1 Mln vs. $265.1 Mln last year.

Outlook for Fourth Quarter Fiscal 2026

Comparable Restaurant Revenue growth, excluding deferred loyalty revenue, of approximately 2.75%