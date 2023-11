Red Robin Gourmet Burgers veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Red Robin Gourmet Burgers ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Red Robin Gourmet Burgers die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,790 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 277,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 286,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at