Red Rock Resorts A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Red Rock Resorts A hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Red Rock Resorts A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 507,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 497,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at