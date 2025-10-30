Red Rock Resorts A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Red Rock Resorts A hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,480 USD je Aktie generiert.

Red Rock Resorts A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 475,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 468,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at