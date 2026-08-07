Red Rock Resorts A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Red Rock Resorts A hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 510,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 526,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at