Red Rock Resorts A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Red Rock Resorts A hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Red Rock Resorts A ein EPS von 0,680 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,76 Prozent auf 488,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 475,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at