12.02.2026 06:31:29
Red Rock Resorts A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Red Rock Resorts A hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Red Rock Resorts A 0,760 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Red Rock Resorts A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 511,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 495,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,12 USD beziffert, während im Vorjahr 2,53 USD je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,01 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,94 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
