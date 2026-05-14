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14.05.2026 06:31:29
Red Sea International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Red Sea International hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Red Sea International ein EPS von -0,370 SAR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Red Sea International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 631,2 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 700,7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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