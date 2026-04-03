Red Sea International öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Red Sea International hat am 31.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,23 SAR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,550 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 867,6 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 909,1 Millionen SAR ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,700 SAR. Im Vorjahr hatten -2,060 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13,09 Prozent auf 3,37 Milliarden SAR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,98 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at