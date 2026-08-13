Red Sea International präsentierte Quartalsergebnisse

Red Sea International gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,35 SAR. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 608,1 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 779,2 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at