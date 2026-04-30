Red Star Macalline Group A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Red Star Macalline Group A hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,120 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,15 Prozent auf 1,55 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,62 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at