Red Star Macalline Group A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Red Star Macalline Group A hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,19 Prozent auf 1,55 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Red Star Macalline Group A 1,72 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at