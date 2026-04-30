Red Star Macalline Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Red Star Macalline Group hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Red Star Macalline Group ein EPS von -0,130 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Red Star Macalline Group im vergangenen Quartal 1,75 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Red Star Macalline Group 1,73 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at