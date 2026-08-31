Red Star Macalline Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Red Star Macalline Group präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,340 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Red Star Macalline Group 1,78 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,86 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at