Red Violet mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Red Violet hat am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Red Violet 0,060 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 19,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,910 USD. Im Vorjahr hatte Red Violet 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75,19 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 90,25 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at