Red Violet präsentierte Quartalsergebnisse

Red Violet hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Umsatzseitig wurden 26,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Red Violet 21,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at