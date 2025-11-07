Red Violet: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Red Violet hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Red Violet mit einem Umsatz von insgesamt 23,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at