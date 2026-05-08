Red Violet: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Red Violet ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Red Violet die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 USD, nach 0,240 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Red Violet im vergangenen Quartal 25,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Red Violet 22,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at