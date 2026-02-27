BILL Holdings Aktie
Red Wave Investments Supercharges Treasury Bill Holdings by 44%
On Feb. 6, 2026, Red Wave Investments LLC disclosed a buy of 74,530 shares of Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (NASDAQ:VBIL), an estimated $5.63 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated Feb. 6, 2026, Red Wave Investments LLC increased its position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (NASDAQ:VBIL) by 74,530 shares. The estimated transaction value was $5.63 million based on the average closing price for the quarter. The quarter-end value of the position increased by $5.59 million, reflecting both the additional shares and changes in share price.Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF provides investors with a highly liquid vehicle for short-term US Treasury exposure, focusing on securities with maturities under three months. The fund employs a sampling strategy to closely match the risk and return characteristics of its benchmark index.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
