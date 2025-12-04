Red White Bloom Brands hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Red White Bloom Brands hat am 01.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,8 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 21,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at