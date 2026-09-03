Red White Bloom Brands: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Red White Bloom Brands hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Red White Bloom Brands in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 16,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at