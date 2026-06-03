Red White Bloom Brands stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Red White Bloom Brands gab am 01.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,9 Millionen CAD – eine Minderung von 27,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at