Redcare-Aktie: Deutsche Bank sorgt für neuen Rückenwind

Die Redcare-Aktie setzt ihre Erholung am Freitag fort und gewinnt erneut deutlich. Ein Experte stützt den Kurs.

Die Aktien von Redcare Pharmacy haben zum Wochenschluss an ihren Kurssprung vom Donnerstag angeknüpft und weiter zugelegt. Die Papiere der Online-Apotheke stiegen bis zum Freitagmittag um gut drei Prozent auf 61,75 Euro und machten so ihre im bisherigen Monatsverlauf aufgelaufenen Verluste nahezu wett. Damit zählten sie zu den besten Titeln im Nebenwerteindex SDAX , der 0,6 Prozent gewann.

Bereits am Donnerstag waren die Redcare-Anteilsscheine um mehr als elf Prozent angesprungen. Am Freitagmorgen wurde nun eine Stimme der Deutschen Bank bekannt, die am Donnerstag womöglich schon bei einigen Anlegern durchgesickert war. Am Freitag hieß es am Markt nun, wirke diese noch positiv nach.

Analyst Jan Koch sieht in der jüngsten Kursschwäche aktuell eine besonders gute Einstiegschance. Die Ergebnisse des dritten Quartals dürften die jüngst angehobenen Jahresziele untermauern, welche ohnehin immer noch konservativ erschienen. Derweil erwartet der Experte keinen regulatorischen Gegenwind, und die Anleger konzentrierten sich wohl zunehmend auf das Jahr 2027, das weiteres starkes Gewinnwachstum verspreche.

Redcare-Aktie durchbricht wichtige Chartmarken

Mit dem Kurssprung am Donnerstag hat sich auch das Chartbild für die Papiere von Redcare Pharmacy deutlich aufgehellt. Sie hatten die 21-Tage-Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend und insbesondere die viel beachtete 200-Tage-Linie als Maßstab für die langfristige Entwicklung durchbrochen.

Aktuell testen die Aktien der Online-Apotheke die 50-Tage-Linie. Sie beschreibt den mittelfristigen Trend.

FRANKFURT (dpa-AFX)