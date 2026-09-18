Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Expertenstimme
|
18.09.2026 11:59:00
Redcare-Aktie: Deutsche Bank sorgt für neuen Rückenwind
Bereits am Donnerstag waren die Redcare-Anteilsscheine um mehr als elf Prozent angesprungen. Am Freitagmorgen wurde nun eine Stimme der Deutschen Bank bekannt, die am Donnerstag womöglich schon bei einigen Anlegern durchgesickert war. Am Freitag hieß es am Markt nun, wirke diese noch positiv nach.
Analyst Jan Koch sieht in der jüngsten Kursschwäche aktuell eine besonders gute Einstiegschance. Die Ergebnisse des dritten Quartals dürften die jüngst angehobenen Jahresziele untermauern, welche ohnehin immer noch konservativ erschienen. Derweil erwartet der Experte keinen regulatorischen Gegenwind, und die Anleger konzentrierten sich wohl zunehmend auf das Jahr 2027, das weiteres starkes Gewinnwachstum verspreche.
Redcare-Aktie durchbricht wichtige Chartmarken
Mit dem Kurssprung am Donnerstag hat sich auch das Chartbild für die Papiere von Redcare Pharmacy deutlich aufgehellt. Sie hatten die 21-Tage-Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend und insbesondere die viel beachtete 200-Tage-Linie als Maßstab für die langfristige Entwicklung durchbrochen.
Aktuell testen die Aktien der Online-Apotheke die 50-Tage-Linie. Sie beschreibt den mittelfristigen Trend.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
17.09.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
17.09.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
16.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|08:48
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:48
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:48
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|60,50
|1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.