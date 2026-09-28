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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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Ergebnisausblick bestätigt 28.09.2026 14:39:03

Redcare-Aktie klar im Plus: Umsatzprognose angehoben - Boom bei E-Rezepten

Redcare-Aktie klar im Plus: Umsatzprognose angehoben - Boom bei E-Rezepten

Die Online-Apothekengruppe Redcare Pharmacy erhöht dank des Booms beim E-Rezept in Deutschland ihre Umsatzprognose.

So sollen die Erlöse 2026 nun um 16 bis 18 Prozent steigen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montag im niederländischen Sevendum mit. Das ist jeweils ein Prozentpunkt mehr als zuvor. Die Ergebnisprognose, die eine Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 2,5 bis 3,0 Prozent vorsieht, wurde hingegen bestätigt. Die Aktie kletterte in der Spitze um fast zehn Prozent.

Die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland sollen 2026 nun voraussichtlich 730 und 760 Millionen Euro erreichen, was einem Wachstum von 45 bis bis 51 Prozent entspricht. Zuvor hatte Redcare ein Plus von 35 bis 43 Prozent in Aussicht gestellt. Die Erlöse mit verschreibungsfreien Arzneimitteln sollen unverändert um 10 bis 12 Prozent zulegen.

Im dritten Quartal seien die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland vorläufigen Berechnungen zufolge um 56 Prozent gestiegen. Verschreibungsfreie Produkte konnten sich den Angaben zufolge nach einem schwächeren Juli im August und September spürbar erholen. Basierend auf den vorläufigen Zahlen habe die bereinigte Ebitda-Marge etwa auf dem Niveau des Vorquartals gelegen.

Das Unternehmen will die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal am 29. Oktober veröffentlichen.

So reagiert die Redcare-Aktie

Getrieben vom Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten hat ein angehobener Umsatzausblick am Montag die Aktien von Redcare Pharmacy hochspringen lassen. Die Titel der Online-Apotheke setzten sich zeitweise mit einem Kurssprung um 8,43 Prozent auf 65,60 Euro an die Spitze im Kleinwerte-Index SDAX.

Mit einem Spitzenanstieg, der fast zehn Prozent groß war, kratzte der Kurs am September-Hoch von 66,85 Euro. In der Spitze hatten dazu nur 50 Cent gefehlt. Charttechnisch versucht die Aktie erneut, über die kurz- bis mittelfristig relevante 50-Tage-Linie zu klettern. Diese liegt im Vergleich zu anderen Linien mit Laufzeiten von 21, 100 oder 200 Tagen am höchsten.

Dank des E-Rezept-Booms in Deutschland soll der Umsatz 2026 nun um 16 bis 18 Prozent steigen. Das ist jeweils ein Prozenzpunkt mehr als zuvor. Treiber sind die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, die in Deutschland in diesem Jahr nun 730 bis 760 Millionen Euro erreichen sollen.

/nas/jha/

SEVENDUM (dpa-AFX)

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