Redcare Pharmacy-Aktie gibt leicht nach: Operativer Gewinn gestiegen - Ausblick bestätigt

Redcare Pharmacy hat im ersten Quartal nach einem kräftigen Umsatzwachstum auch einen überproportionalen Anstieg des operativen Gewinns gemeldet.

Die im MDAX notierte Online-Apotheke bestätigte ihren Ausblick für das Gesamtjahr. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 58 Prozent auf 14,4 Millionen Euro zu von 9,1 Millionen im Vorjahr. Die EBITDA-Marge rückte auf 1,7 Prozent von 1,3 Prozent vor. Analysten hatten im Konsens mit 2,0 Prozent gerechnet.

Das Unternehmen hatte bereits vor knapp einem Monat ein Umsatzwachstum von 18 Prozent für das erste Quartal auf 848 Millionen Euro gemeldet. Nach den endgültigen Zahlen landete der Umsatz bei 849,5 Millionen Euro. Treiber war der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx), der um 35 Prozent auf 315 Millionen Euro zulegte.

Für 2026 nimmt sich das Unternehmen weiterhin ein Wachstum des Konzernumsatzes von 13 bis 15 Prozent vorgenommen. Der Non-Rx-Umsatz soll um 8 bis 10 Prozent steigen. Redcare peilt eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 2,5 Prozent an nach 2,0 Prozent im Vorjahr.

Für die Aktie von Redcare Pharmacy geht es auf XETRA zeitweise 0,21 Prozent auf 48,50 Euro nach unten.

Dow Jones Newswires