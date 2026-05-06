Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Kräftiges Umsatzwachstum
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06.05.2026 09:29:00
Redcare Pharmacy-Aktie gibt leicht nach: Operativer Gewinn gestiegen - Ausblick bestätigt
Das Unternehmen hatte bereits vor knapp einem Monat ein Umsatzwachstum von 18 Prozent für das erste Quartal auf 848 Millionen Euro gemeldet. Nach den endgültigen Zahlen landete der Umsatz bei 849,5 Millionen Euro. Treiber war der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx), der um 35 Prozent auf 315 Millionen Euro zulegte.
Für 2026 nimmt sich das Unternehmen weiterhin ein Wachstum des Konzernumsatzes von 13 bis 15 Prozent vorgenommen. Der Non-Rx-Umsatz soll um 8 bis 10 Prozent steigen. Redcare peilt eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 2,5 Prozent an nach 2,0 Prozent im Vorjahr.
Für die Aktie von Redcare Pharmacy geht es auf XETRA zeitweise 0,21 Prozent auf 48,50 Euro nach unten.
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