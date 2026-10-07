Redcare Pharmacy Aktie

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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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Jahresumsatzziel angehoben 07.10.2026 15:14:00

Redcare Pharmacy-Aktie im Aufwind: Berenberg optimistischer mit höherem Kursziel

Redcare Pharmacy-Aktie im Aufwind: Berenberg optimistischer mit höherem Kursziel

Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach einer erneuten Anhebung des Jahresumsatzziels Ende September höher gesteckt.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach einer erneuten Anhebung des Jahresumsatzziels Ende September von 94 auf 102 Euro höher gesteckt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass vor allem positive Einkaufserlebnisse der Kunden im Bereich verschreibungspflichtiger Medikamente der Grund für die wachsende Zuversicht der Online-Apotheke gewesen sind. Dies dürfte zu häufigeren Rezepteinlösungen bei Redcare sowie höheren Warenkorbwerten geführt haben.

Die Redcare Pharmacy-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 6,93 Prozent auf 72,55 Euro.

/ck/rob/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquelle: Redcare Pharmacy

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