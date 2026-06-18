Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Einstufung "Buy" 18.06.2026 08:29:00

Redcare Pharmacy-Aktie legt zu: Neues Kursziel von Berenberg

Redcare Pharmacy-Aktie legt zu: Neues Kursziel von Berenberg

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy angehoben.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 87,50 auf 92,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal belegten ein starkes Wachstum der Online-Apotheke im deutschsprachigen Raum, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Absatzregion sei nach wie vor ein wesentlicher Wachstumstreiber. Aber auch auf den internationalen Märkten entwickele sich das Unternehmen gut.

Im Tradegate-Handel zieht die Redcare Pharmacy-Aktie am Donnerstag zeitweise um 1,63 Prozent auf 65,30 Euro an.

/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel Verlust hätte ein Investment in Redcare Pharmacy von vor 3 Jahren bedeutet

Bildquelle: Redcare Pharmacy

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Nachrichten

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Analysen
07:16 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.06.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
16.06.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 65,80 2,65% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

USA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung: ATX auf Richtungssuche -- DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt dürfte zunächst Zurückhaltung den Markt prägen. Der DAX zeigt sich vorbörslich etwas tiefer. An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen