Redcare Pharmacy-Aktie leichter: DM-Konkurrenz rückt näher

Die näher rückende Konkurrenz durch die Drogeriekette DM hinterlässt am Montag vorbörslich weiter ihre Spuren bei den Aktien der Online-Apotheke Redcare Pharmacy.

Anlässlich eines Abschlags, der im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate 1,5 Prozent groß war, wurde am Markt auf Berichte verwiesen, schon ab Dienstag wolle DM rezeptfreie Medikamente aus Tschechien versenden. Davon berichtete das "Handelsblatt" nach einem Interview mit DM-Chef Christoph Werner.

Das Thema DM-Konkurrenz hat in den vergangenen Monaten schon mächtig auf dem Redcare-Kurs gelastet. Wurden die Aktien vor einem Jahr wegen Fantasie für E-Rezepte noch mit gut 170 Euro auf einem Hoch seit 2021 gehandelt, ist seitdem Ernüchterung eingekehrt.

Mittlerweile der 60-Euro-Marke nahe, hat sich der Kurs seither fast gedrittelt, auch wegen der Perspektive der DM-Konkurrenz. "Die DM-Story ist bekannt, aber der tatsächliche Markteintritt könnte den Aktienkurs von Redcare unter Druck halten", sagte am Morgen ein Händler. Ähnliches gilt für den Konkurrenten DocMorris, dessen Aktien in Zürich gehandelt werden.

