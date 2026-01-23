Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
23.01.2026 16:22:40
Redcare Pharmacy-Aktie sackt ab: Rossmann-Einstieg schürt Wettbewerbssorgen
Die Sorgen vor neuem Wettbewerb reißen nach dem Markteintritt der Drogeriekette DM nicht ab. Am Freitag wirkt es nun nach, dass der DM-Konkurrent Rossmann nun auch den Aufbau einer eigenen Online-Apotheke bestätigt hat. Dies hatte beide Aktien im späten Donnerstagshandel schon erste Erholungsgewinne gekostet.
"Wir beschäftigen uns so intensiv damit, dass ich Ihnen sagen kann: Die Online-Apotheke wird kommen", kündigte der Geschäftsführungssprecher Raoul Roßmann an. Das Apothekenangebot soll demnach aus den Niederlanden heraus gesteuert werden - dem Land, in dem auch Redcare Pharmacy seinen Hauptsitz hat. Zu Zeitpunkt, Umfang und konkreter Ausgestaltung der Online-Apotheke hatte sich Rossmann am Donnerstag aber zunächst nicht weiter geäußert.
/tih/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
