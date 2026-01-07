Redcare Pharmacy-Aktie sinkt kräftig: Umsatz zieht zweistellig an - unter Markterwartungen

Redcare Pharmacy hat im Schlussquartal und Gesamtjahr beim Umsatz zweistellige Wachstumsraten erzielt, ist aber unterhalb der Markterwartungen geblieben.

Wie die Online-Apotheke mitteilte, stieg der Umsatz nach vorläufigen Ergebnissen im vierten Quartal auf 794 Millionen Euro, im Vorjahresvergleich war dies ein Wachstum von 18 Prozent. Im Gesamtjahr betrug das Umsatzplus 24 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Analysten in einer Factset-Konsensschätzung hatten im Schnitt mit 817,3 Millionen Euro bzw 2,97 Milliarden gerechnet.

Der Non-Rx-Umsatz, also der Umsatz bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, entwickelte sich CEO Olaf Heinrich zufolge im vierten Quartal "in einigen Märkten verhalten", das MDAX-Unternehmen habe aber seine "führende Position beim E-Rezept in Deutschland weiter ausgebaut". Die Zahl der aktiven Kunden und Kundinnen sei im Gesamtjahr um 1,4 Millionen auf 13,9 Millionen gestiegen.

Den Angaben zufolge stiegen die Non-Rx-Umsätze im Schlussquartal um 9 Prozent auf 483 Millionen Euro, im Gesamtjahr betrugen sie 1,9 Milliarden Euro nach 1,6 Milliarden.

Die Rx-Umsätze, also der Umsatz bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, legte im vierten Quartal um 34 Prozent zu auf 311 Millionen Euro zu. Davon entfielen 155 Millionen Euro auf Deutschland, ein Zuwachs von 60 Prozent. Im Gesamtjahr betrug der Rx-Umsatzanstieg im deutschen Markt 98 Prozent auf 503 Millionen Euro.

Die Redcare Pharmacy N.V. will den Geschäftsbericht für 2025 am 4. März veröffentlichen.

Redcare-Aktie ins Minus - Umsatz enttäuscht teils

Die Eckdaten für das vierte Quartal haben am Mittwoch die Aktien von Redcare Pharmacy belastet. Die Titel der Online-Apotheke zeigen sich via XETRA am Mittwoch zeitweise 6,15 Prozent im Minus bei 67,10 Euro, nachdem die Umsätze mit rezeptfreien Medikamenten enttäuscht hatten.

Ihr jüngster Erholungsversuch stockt damit zumindest. Seit dem Jahreswechsel hatten die Papiere - wohl auch wegen Vorschusslorbeeren für die Eckdaten - sich noch erholt.

Analyst Martin Comtesse von Jefferies hatte sich am Vortag optimistisch geäußert, erkannte aber nun ein durchwachsenes Bild. Es sei eine klar negative Überraschung, dass die Umsätze mit rezeptfreien Medikamenten inmitten der Grippesaison nachließen.

Dem gegenüber stehe aber eine Beschleunigung bei E-Rezepten, denn trotz der Bedenken von Anlegern seien hier die Ziele für 2025 erreicht worden. Der Experte merkte noch an, dass der 2025 erzielte Umsatzanstieg in Widerspruch zur Kursentwicklung stehe, was Neubewertungspotenzial für 2026 verspreche.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)