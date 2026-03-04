Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy-Aktie tiefrot: Nach 24 Prozent Plus - Redcare plant verlangsamtes Wachstum
Im Geschäftsjahr 2026 hat Redcare Pharmacay den Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen um 24 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro gesteigert, der Non-Rx-Umsatz legte um 17 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen bereits im Januar bekanntgab.
Im deutschen Markt peilt das Unternehmen 2026 einen Rx-Umsatz von 680 Millionen Euro an, nach 503 Millionen im vergangenen Jahr.
Die Talfahrt bei Redcare Pharmacy beschleunigt sich am Mittwoch: Auf XETRA bricht die Aktie 13,85 Prozent auf 51,25 Euro ein.
Die Online-Apotheke verdiente 2025 operativ weniger als erwartet und setzte sich für das laufende Jahr Ziele, die laut Jefferies-Experte Martin Comtesse in jeglicher Hinsicht klar unter den Erwartungen lagen. Er äußerte sich neben dem operativen Ergebnis auch negativ zur Marge. Sarah Roberts von Barclays Research hob neben den Erlösen mit verschreibungspflichtigen auch enttäuschende Umsätze mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten hervor. Dies untermauere im frei verkäuflichen Bereich die Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs in Deutschland.
DOW JONES und dpa-AFX Broker
