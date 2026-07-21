Redcare Pharmacy Aktie

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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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Analystenstimme 21.07.2026 08:10:39

Redcare Pharmacy-Aktie: Warburg startet Bewertung mit "Buy"

Redcare Pharmacy-Aktie: Warburg startet Bewertung mit "Buy"

Die Aktien von Redcare Pharmacy könnten am Dienstag nach einer Empfehlung durch Warburg Research abermals die Charthürde bei 70 Euro testen.

Ihr Kurs stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum XETRA-Schluss um knapp 2 Prozent auf 69,55 Euro.

Seit den Jahrestiefs im März hat sich der Kurs der Aktien der Online-Apotheke mittlerweile mehr als verdoppelt; die Kursturbulenzen vom März wegen schwacher Jahreszahlen und enttäuschender Geschäftsziele sind mittlerweile ausgestanden. Allerdings tritt der Kurs nun schon seit Mitte Juni unter dem Strich etwas unter 70 Euro eher auf der Stelle. In diesem Bereich liegen auch zwei markante Hochs vom Jahresanfang.

Yannik Siering von Warburg Research traut den Aktien von Redcare noch einiges zu. Er errechnet ein Kursziel von 115 Euro und nahm daher die Bewertung mit "Buy" auf. Investoren unterschätzten das Margenpotenzial des Unternehmens, so er Experte. Er hält eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 5 Prozent bis 2029 für möglich, während der Aktienkurs eine dauerhafte Marge von lediglich 3 bis 4 Prozent einpreise. Das Unternehmen dürfte langfristig seine starke Stellung im Online-Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ausspielen.

/mis/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

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