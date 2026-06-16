Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Einstufung "Neutral" 16.06.2026 16:05:00

Redcare Pharmacy-Aktie zieht erneut deutlich an - UBS und Deutsche Bank optimistischer

Redcare Pharmacy-Aktie zieht erneut deutlich an - UBS und Deutsche Bank optimistischer

Der angehobene Jahresausblick von Redcare und ein davon schon am Vortag ausgelöstes Kursfeuerwerk euphorisiert am Dienstag weiter die Anleger der Online-Apotheke.

Der Kurs, der sich im März noch nahe 30 Euro auf dem tiefsten Stand seit 2019 bewegt hatte, sprang nun über die 60-Euro-Marke. Seitdem hat sich der Kurs also mehr als verdoppelt.

Die Rally war am Vortag ins Laufen gekommen, als der Kurs im späten Handel mit fast 18 Prozent ins Plus gesprungen war. Am Dienstag legten die Aktien im XETRA-Handel nun nochmals einen Kurssprung von bis zu 11 Prozent hin. Mit 63,80 Euro in der Spitze ließen sie mit der 60-Euro-Marke eine wichtige charttechnische Hürde hinter sich. Sie schafften es über die 200-Tage-Linie, über der sie zuletzt vor mehr als einem Jahr notiert hatten. Zuletzt ging es dann noch um 6,2 Prozent hoch auf 60,85 Euro. Bestätigt sich dieses Bild, könnte sich das charttechnische Blatt längerfristig positiv wenden.

Redcare hatte am Montagnachmittag mitgeteilt, dass man ein höheres Umsatzwachstum und eine höhere operative Marge anpeile. Laut Felix Dennl von der Privatbank Metzler deutet das höhere Profitabilitätsziel darauf hin, dass das zusätzliche Wachstum "wertsteigernd skaliert wird". Dies zerstreue die Bedenken der Investoren hinsichtlich einer Margenverwässerung durch Bonusprogramme und einer verstärkten Werbeintensität bei frei verkäuflichen Produkten.

Experte Olivier Calvet von der UBS kommentierte am Dienstag, vor allem der Zeitpunkt habe überrascht, nicht aber die anspruchsvolleren Ziele an sich. Diese sind ihm zufolge noch nicht zu optimistisch. Sinan Doganli von Oddo BHF jedoch schrieb, ein solides Quartal sei noch keine Erlösung angesichts der Herausforderungen, einen nachhaltig positiven freien Mittelzufluss zu erzielen.

Trotz des Kurssprungs seit Montag verbleiben die Redcare-Aktien in der Jahresbilanz mit etwa 4 Prozent in der Verlustzone. Seit November 2024, als noch viel Euphorie für das deutsche E-Rezept mit Kursen von bis zu 170 Euro eingepreist wurde, haben die Titel eine steile Talfahrt hinter sich - gemessen am Jahrestief 2026 betrug das Minus mehr als 80 Prozent.

Die Aktien des Konkurrenten DocMorris folgten dem Redcare-Kurssprung am Montag und Dienstag an der Schweizer Börse nicht. Sie stagnieren nach ihrer jüngsten Erholung in dieser Woche bei etwa 8 Franken.

Deutsche Bank hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 102 Euro - 'Buy'

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach höheren Zielvorgaben für das laufende Jahr von 99 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dieser bessere Ausblick laufe auf etwa 15 Prozent höhere Konsensschätzungen für die Online-Apotheke hinaus, schrieb Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erhöhte die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2026 um zwölf Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel Verlust hätte ein Investment in Redcare Pharmacy von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein Investment in Redcare Pharmacy von vor 3 Jahren bedeutet
Redcare Pharmacy wird optimistischer für 2026: Aktie reagiert mit Kurssprung

Bildquelle: Redcare Pharmacy

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Nachrichten

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Analysen
16.06.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
16.06.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
16.06.26 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
15.06.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 63,75 4,08% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen