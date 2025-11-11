Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Personalie gemeldet
|
11.11.2025 09:30:00
Redcare Pharmacy-Aktie zieht stark an: Hendrik Krampe wird Finanzvorstand ab Dezember 2025
Krampe verfügt der Mitteilung zufolge über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Finanzmanagement schnell wachsender E-Commerce-Unternehmen. Er war seit 2014 bei Amazon tätig, wo er in den letzten acht Jahren als Finance Director das europaweite Marktplatz-Geschäft verantwortete. Zuvor war er von 2004 bis 2014 bei eBay in Deutschland sowie den USA in verschiedenen Rollen beschäftigt, darunter als Finance Director für den Bereich Advertising von eBay.
Über die Bestellung von Krampe werde die Hauptversammlung im April 2026 im Rahmen ihrer Tagesordnung beraten, teilte Redcare Pharmacy weiter mit.
Für die Aktien von Redcare geht es am Dienstag via XETRA zeitweise um kräftige 8,82 Prozent nach oben auf 66,00 Euro.
DOW JONES
