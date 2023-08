Redcare Pharmacy erhöht Umsatz- und Margenprognose

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (früher Shop Apotheke) hat nach einem starken zweiten Quartal und einer vor Kurzem besiegelten Partnerschaft die Prognose erhöht. Der Umsatz mit frei verkäuflichen Produkten (Non-Rx) soll im laufenden Jahr jetzt um 20 bis 30 Prozent zulegen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Sevenum mit. Bisher hatte das Unternehmen in dem Bereich ein Wachstum von 10 bis 20 Prozent angepeilt. Zudem rechnet Redcare Pharmacy mit einer höheren Marge als zuletzt. Die um Sondereffekte bereinigte Marge basierend auf dem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde jetzt zwischen 1,5 und 3 Prozent erwartet - bislang hatte der Konzern hier einen Wert zwischen 0,5 und 2,5 Prozent anvisiert./zb/nas