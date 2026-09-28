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28.09.2026 15:36:41

Redcare Pharmacy erhöht Umsatzprognose 2026 zum zweiten Mal

DOW JONES--Redcare Pharmacy hat dank starken Wachstums im rezeptpflichtigen Geschäft (Rx-Geschäft) in Deutschland im dritten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Die Aktie stieg um 10 Prozent.

Für das Gesamtjahr rechnet Redcare Pharmacy nun mit einem Umsatzplus zwischen 16 und 18 Prozent anstatt 15 bis 17 Prozent. Dabei soll der Rx-Umsatz nun in Deutschland bei 730 bis 760 Millionen landen anstatt bei 680 bis 720 Millionen. Damit peilt der Konzern beim Rx-Wachstum hierzulande nun 45 bis 51 Prozent zum Vorjahr an anstatt 35 bis 43 Prozent.

Im dritten Quartal stiegen die Rx-Umsätze in Deutschland den Angaben zufolge um 56 Prozent im Vorjahresvergleich, im September allein um 51 Prozent.

Unverändert rechnet der Konzern, der im niederländischen Sevenum sitzt, mit einem Non-Rx-Umsatzplus - also dem rezeptfreien Umsatz - von 10 bis 12 Prozent im Gesamtjahr sowie einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 2,5 und 3,0 Prozent.

Die Non-Rx-Umsätze hätten sich im August und September "spürbar" erholt, nach einem schwächeren Juli. Basierend auf den vorläufigen Zahlen liege die bereinigte EBITDA-Marge etwa auf dem Niveau des Vorquartals, sie habe dabei von anhaltenden operativen Skaleneffekten profitiert.

Das Unternehmen will die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal 2026 am 29. Oktober 2026 mit seinem Zwischenbericht veröffentlichen. Im Juni hatte Redcare Pharmacy erstmals die Prognose für das Gesamtjahr erhöht, allerdings sowohl beim Umsatz als auch bei der bereinigten EBITDA-Marge.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 09:36 ET (13:36 GMT)

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