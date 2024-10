Redcare Pharmacy erhöht unteres Ende des Umsatz-Prognosekorridors

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem guten dritten Quartal wird Redcare Pharmacy optimistischer für den Umsatz im Geschäftsjahr 2024. Wie der Versandapothekenbetreiber am Donnerstagabend mitteilte, stieg der Konzernumsatz im Quartal zum Vorjahr um 21 Prozent auf 574 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten des Jahres habe das Wachstum 34 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro betragen.

Das sogenannte Non-Rx-Umsatzwachstum mit rezeptfreien Produkten stieg den weiteren Angaben zufolge auf Jahressicht im dritten Quartal um 20 Prozent auf 383 Millionen Euro und im Neunmonatszeitraum um ebenfalls 20 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.

Das Wachstum im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente (Rx) in Deutschland habe sich auf 81 Prozent beschleunigt, was einem Umsatz von 69 Millionen (3Q 2023: 38) Millionen Euro entspreche.

Die aktive Kundenbasis habe zum Ende des Quartal 11,9 Millionen betragen nach einem Wachstum um 0,4 Millionen im dritten Quartal und um 1,4 Millionen in den ersten neun Monaten des Jahres.

Den Konzernumsatz 2024 sieht Redcare nunmehr bei 2,35 bis 2,5 (bisherige Prognose: 2,3 bis 2,5) Milliarden Euro. Das Non-RX-Umsatzwachstum werde voraussichtlich 20 bis 25 (bisher: 15 bis 25) Prozent betragen.

Die Prognose des Mediserve-Umsatzes senkte das Unternehmen allerdings; es geht nun von einem Wachstum um einen niedrigen (bisher: mittleren) einstelligen Prozentsatz aus. Die Prognose der bereinigten EBITDA-Marge reduzierte Redcare auf 1,2 bis 2,2 Prozent. Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten sei für eine Prognose zu dynamisch, hieß es weiter.

CFO Jasper Eenhorst kündigte an, aufgrund der guten Entwicklung des Geschäfts mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland die Marketingaktivitäten im vierten Quartal zu verstärken. Damit will das Unternehmen auch der positiven Aufnahme des E-Rezepts durch die Kunden Rechnung tragen, um das "E-Rx-Potenzial voll auszuschöpfen", wie CEO Olaf Heinrich in der Mitteilung zitiert wird.

