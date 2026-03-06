Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,320 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 795,2 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 675,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,870 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -2,270 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,94 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,37 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at