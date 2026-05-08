Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,530 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 717,3 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 849,5 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at