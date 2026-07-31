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31.07.2026 06:31:29
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 EUR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 853,5 Millionen EUR im Vergleich zu 709,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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